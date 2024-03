Al Grande Fratello, Anita Olivieri ha deciso di archiviare la decennale relazione con Edoardo Sanson per iniziare una frequentazione con Alessio Falsone. La storia tra i due gieffini continua ad essere oggetto di discussione sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, e sono in molti ad ipotizzare – tra cui Beatrice Luzzi – che si tratti di una “ship strategica”.

Ad ogni modo, ieri sera si è verificato un episodio che non è passato inosservato. Gli uomini, rimasti soli in Casa perché le donne si trovavano nella suite, hanno improvvisato una festa indossando letteralmente i panni delle loro coinquiline. Alessio è diventato Anita, Paolo invece Letizia, Giuseppe ha indossato i panni di Beatrice, Sergio si è trasformato in Greta, Massimiliano ha vestito i panni di Rosy e Federico quelli di Perla. Tra una imitazione e l’altra, Sergio, citando la canzone “Povero gabbiano (ha perduto la compagna…)" di Gianni Celeste, ha preso in giro Edoardo Sanson, sollevando numerose critiche sui social.

Le rivelazioni di Anita su Edoardo

“Veniva fuori casa, piangeva, diceva: ‘Io mi ammazzo senza di te, io non ce la faccio, mi uccido’. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo. Pazzo proprio. E io l'ho aiutato nonostante quello che mi ha fatto e tutte le cose che sono successe. Io lo facevo venire a casa mia. Lo facevo entrare, lo facevo calmare. Gli dicevo: ‘Guarda che tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi. Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che io sto con te per pena e non perché ci voglio stare, ma che senso ha?’. Gli facevo questi discorsi. Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto”.

Anita ha poi fatto anche riferimento a una non meglio precisata situazione familiare di Edoardo: “Ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa perché per la sua situazione familiare, non ha i mezzi, non è colpa sua. Però anch'io ho avuto un sacco di traumi. Ma so chi sono e a un certo punto tu devi crescere. Io non posso scusare una persona all'infinito e giustificarla”.

La gieffina ha concluso il suo sfogo dicendo che la sua famiglia non ha mai approvato questa relazione: “La mia mamma, i miei amici, tutti attorno a me non volevano che tornassi con lui. Nessuno, perché sapevano. Lo sai che non ha passato mai un Natale con me? Non veniva mai a cena con i miei amici. Ero la più fidanzata di tutti, ma sempre sola. Io mi sono sempre sentita sola”.