Ad un passo dalla finalissima, nella puntata del Grande Fratello di ieri sera Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati eliminati. La 26enne romana ha perso al televoto classico, mentre il macellaio romano è stato il meno votato al televoto flash con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese.

Non appena uscita dalla Casa, Anita ha commentato la sua eliminazione: “Il mio percorso è stato pieno. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Quindi sono felice. Sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e quindi vi dico che sono davvero felice di com’è andata”.

Anche Paolo ha commentato la sua uscita dalla Casa di Cinecittà, sottolineando come questa esperienza gli abbia regalato l’amore: “Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo. Inoltre qui dentro ho incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore. Ho trovato tanti nuovi amici. Questa è stata una cosa unica e infinita, che mi rimarrà per sempre dentro. L’eliminazione non mi pesa per nulla. Perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera”.