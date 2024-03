Nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, Giuseppe Candela ha parlato dell’arrivo in tv di un nuovo reality (annunciato da Marco Salvati in una diretta Instagram con Davide Maggio), di Chi vuol essere milionario e de La Talpa. Proprio in merito al nuovo reality, Giuseppe Candela ha specificato che si tratterebbe della versione italiana di Too Hot To Handle, un reality di Netflix.

“Dieci single vengono portati per quattro settimane in un resort sulla spiaggia per trovare l’amore e vincere 100 mila euro. Per aggiudicarsi il premio finale non possono avere rapporti sessuali, baciarsi e masturbarsi. Il format Too Hot To Handle è famosissimo nel mondo, disponibile dal 2020 sulla piattaforma Netflix. Stando alle nostre informazioni il reality show nei prossimi mesi avrà la sua prima edizione italiana. Concorrenti che sognate soldi e siete pronti all’astinenza, fatevi avanti!”.

Candela ha poi parlato de La Talpa (che secondo lui tornerà nella prossima stagione dopo anni di rinvii) e di Chi vuol essere milionario, che resterà a Mediaset e non sarà condotto da Fedez.

“Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game La Talpa, Mediaset ha più volte annunciato l’arrivo di una nuova edizione ma il programma non è mai andato in onda - si legge -. Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti: il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle (Italia’s got Talent, X Factor, The Voice per citare qualche titolo). Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma, a differenza di quanto circolato, non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025.

Ricordate l’operazione Chi vuol essere milionario? su La7 con la conduzione di Fedez? Annunciata in pompa magna, mai smentita da Urbano Cairo ma poi finita in panchina per questione di budget. Lo storico titolo condotto da Gerry Scotti farà ritorno a casa, Mediaset potrà decidere quando e come riproporlo sulle sue reti”.