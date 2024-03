La madre di Greta Rossetti continua ad essere protagonista sui social. Marcella Bonifacio ha commentato il flirt avuto dalla figlia con Michele Morrone, rivelando perché è finita tra di loro. Intervistata da Fanpage.it, la mamma della giefffina ha parlato del percorso di sua figlia al Grande Fratello per poi rivelare le ragioni per le quali è finita la relazione tra Greta e il noto attore.

“Michele è una bravissima persona, ma Greta non ha capito nulla. Non voleva una ragazza che stesse sui social o che si vestisse in una certa maniera. Per questi motivi mia figlia ha preso il due di picche. A lui certi modi non piacevano e ha fatto bene ad allontanarsi. Anche per questo non credo che il percorso nella casa del GF l’abbia cambiata, deve ancora maturare. Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria”. La madre di Greta Rossetti sbotta sui social “Sergetti? Andate a fan*ulo! Non avete capito niente, ve lo dico io! Come rimarrete delusi! Ma ragazzi ce la fate? Tu Greta ti sei rincoglionita che ormai non ti riconosco più. Quell’altra lì, pettirosso, non ti permettere mai più di venire a dire che io sono gelosa di mia figlia. Quando esci ce la vediamo io e te, rossa! Sai una volta le rosse cosa facevano? E’ vergognosa. Avete presente l’elettrocardiogramma di un cadavere? Piatto! Ecco, lei è così. Non ha smorfie, è sempre pacata, non grida mai, non dice mai niente. Non ha un’emozione. Apatica. Bleah! Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì. Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più. Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci. Siete un popolo di deviati, tutti i Luzzers. Vi piace proprio quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica, rancorosa. Ma voi veramente avete dei problemi seri a farvi piacere una persona del genere! Ecco perché poi in Italia funziona tutto male, perché ve lo meritate”.