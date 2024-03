Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ha rotto il silenzio in seguito alle voci insistenti che l’avrebbero vista coinvolta in una relazione extraconiugale con il principe William. Sposata dal 2009 con David Cholmondeley, è stata definita la nuova Camilla mentre le speculazioni sull’assenza dalla scena pubblica di Kate Middleton correvano veloci tra i corridoi di Kensington Palace. Gli avvocati di Lady Hanbury hanno riferito a Business Insider che le voci su una sua relazione con William “sono completamente false”.

Sebbene i rumor sul presunto flirt risalgono al 2019, il conduttore e comico Stephen Colbert di recente ci è tornato durante una puntata del suo talk show The Late Show: “Il regno è in subbuglio per l’apparente scomparsa di Kate Middleton. Bene, ora, gli investigatori di Internet suppongono che l'assenza di Kate potrebbe essere collegata alla relazione tra suo marito e il futuro re d'Inghilterra William. Secondo i tabloid dell'epoca, quando Kate lo affrontò a riguardo, lui si mise a ridere dicendo che non c'era niente di vero. È sempre una buona risposta quando tua moglie ti accusa di tradimento”.