Ad alcune ore di distanza dall’annuncio di una fonte vicina alla royal family (che ha rivelato che a fine aprile sarà pubblicata una nuova foto di Kate Middleton e del principe William), nella serata di ieri è diventavo virale sui social un video in cui la principessa e il principe del Galles camminano per strada a Windsor. In molti, però, sostengono che in quel filmato non ci sia la vera Kate, ma adesso a rompere il silenzio è un testimone oculare, ovvero l’autore del video.

Il portale statunitense TMZ, prima di pubblicare il video, si è accertato che non fosse stato manomesso: “Abbiamo analizzato tutti i dati e possiamo certificare che la clip è vera, è stata girata a Windsor vicino alla dimora di William e Kate”. Il testimone e autore del filmato ha poi assicurato che quella che vediamo nel video è realmente Kate Middleton.

“Tutto è successo per puro caso. Ho notato una coppia che sceglieva delle pagnotte di pane e la donna ha girato il viso verso di me e mi è sembrato di aver già visto quel volto. Era familiare. Sapevo di averla già vista da qualche parte e alla fine ho capito che era lei. Quella che vedete è proprio la principessa.

Sono andato alla mia macchina e mentre uscivano dal negozio li ho filmati. Dopo poco sono semplicemente scomparsi e non ho visto che su che macchina sono saliti. Volevo fare quel filmato solo per condividere con la mia famiglia le riprese e mostrare quanto fossero normali. Erano una coppia tranquilla e molto serena”.