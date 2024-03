La crisi matrimoniale con Chiara Ferragni ha portato diversi stravolgimenti nella vita di Fedez. Innanzitutto il trasferimento dal lussuoso attico di City Life, dove viveva con la famiglia, ad un appartamento in zona Navigli. A questo si aggiungerebbe anche il ritorno alla vita di un tempo: il giudice di X Factor, infatti, sta frequentando sempre più spesso i locali di Milano, partecipando ad eventi e party esclusivi. Proprio durante uno di questi, stando a quanto riporta Dagospia, sarebbe scoppiata una rissa con Diego Naska, cantautore della scena punk rock.

Stando a quanto riportano Dagospia e Dillinger News, tra Fedez e Diego Naska sarebbe scoppiata una rissa durante una festa in occasione del lancio del nuovo album di Tony Effe. La festa si sarebbe tenuta in un locale esclusivo di Milano, con ingresso riservato solo ai personaggi noti, che però non possono scattare video e foto. Pare che sia lo stesso che il rapper frequenta abbastanza spesso nell'ultimo periodo dopo l'allontanamento da Chiara Ferragni, in particolare insieme al nuovo amico Carl Hirshmann, imprenditore ed ex marito di Fiammetta Cicogna.

In merito a ciò che è accaduto durante il party, non si sa di preciso quali siano le motivazioni che abbiano portato Fedez e Naska ad arrivare alle mani. Secondo una versione, riportata sempre da Fabrizio Corona, sarebbe stata una frase del giovane cantautore sui figli di Federico, Leone e Vittoria, a scatenare la sua reazione.