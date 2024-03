Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Al termine della puntata andata in onda ieri, lunedì 18 marzo, Alessio Falsone e Massimiliano Varrese sono tornati sullo “spazzolino-gate”.

L’attore è sbottato contro il concorrente milanese: “Mi stai dando fastidio, evitami, fino ad ora sono rimasto calmo. Ti posso dire una cosa? Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Perché chi è insicuro qui dentro sei tu. Perché sei tu che ti pavoneggi come migliore al mondo, come numero uno. Però chi è numero uno non lo dice, lo fa. Tu hai la sindrome dell’eterno secondo! Dimostra qualcosa nella vita, poi me lo vieni a ridire. Non fare lo sbruffone con me, non iniziare. Ma chi sei? Ma basta, smettila con questo atteggiamento da arrogante. Vai a fare il guascone da un’altra parte che sei entrato qui dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla […] Sei molto furbo, ti sei infilati in tutte le situazioni con grande scaltrezza. Fai lo spavaldo, il pagliaccio dalla mattina alla sera. Io non ti ho proprio considerato. Senti Alessio, ti faccio lezioni sulla sicurezza. Io non sono mai andato a dire che sono il numero uno nella via”.

Pronta la replica di Alessio: “Puoi agitarti quanto vuoi. Forse la mia sicurezza fa vibrare le vostre insicurezze, ma è un problema vostro. Con tutte le volte che ti alzi per parlare: comunicazione non verbale. Ma chi ha detto che sono numero uno? A te dà fastidio. Vediamo fuori la vita com’è, guarda che questo è il Grande Fratello non è la vita. Ti dà fastidio il mio atteggiamento, questa è la tua insicurezza, Max”.