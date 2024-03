Alcune settimane, l’infuencer nonché ex vippona Elisa De Panicis aveva rivelato di aver visto Fedez baciare un’altra ragazza quando si trovava a Parigi per la Fashion Week: “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan”.

Un’accusa a cui il giudice di X Factor ha preferito non rispondere, almeno fino ad oggi, quando Valerio Staffalli, consegnandogli il Tapiro d’oro, lo ha messo davanti al fatto. “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”, ha replicato il rapper. Che Elisa De Panicis abbia inventato tutto pur di attirare l’attenzione su di sé e spingere il singolo in uscita? In effetti, Fedez è stato visto alla Paris Fashion Week, ma ad oggi non esiste alcuna prova che abbia baciato un’altra donna.

Valerio Staffelli, nel consegnare un nuovo Tapiro d’oro a Fedez, ne ha approfittato anche per chiedergli di Luis Sal, della chiusura di Muschio Selvaggio e della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. In merito alla rottura con l’imprenditrice digitale, che secondo alcune voci sarebbe una strategia per salvaguardare le rispettive azienda, il rapper ha detto: “Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango”. Su Luis Sal, invece, ha detto: “Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo”.