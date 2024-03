Il filmato diventato virale sui social nel quale si vedono Kate Middleton e il principe William all’esterno di un negozio di alimentari a Windsor continua a far discutere. C’è persino chi è convinto che la donna nel video sia una sosta della principessa del Galles, e al riguardo è intervenuto Antonio Caprarica.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, Myrta Merlino ha lanciato un servizio proprio sulla sosia di Kate, ma il giornalista esperto della royal family ha smontato questa ipotesi, dichiarando che quella che si vede nel filmato è davvero la Middleton.

La malattia di Kate e il video a Windsor

“Ormai qui siamo in pieno delirio, non è una mia opinione, ma dei media britannici. Sky television britannica ha fatto analizzare il video in questione dai massimi esperti. Questo perché ormai nemmeno le fonti della famiglia reale sono considerate affidabili. Il video è stato precisamente analizzato da uno strumento e vi posso dire che Sky impegna la propria reputazione assicurando che si trattaa di un video autentico e che lei è Kata. Si tratta della vera principessa. Certo, è molto smagrita, è anche struccata, è un po’ sciatta come una persona ammalata ed è evidente. Perché questo cumulo di segretezza e riservatezza sulle condizioni della principessa ha portato a questo. C’è anche un’intervista a chi ha registrato il video dei due principi.

La malattia di Kate? Direi che è chiaro che si tratta di una malattia serie e anche in qualche misura tabù. Io direi che sia qualcosa di intestinale che può implicare il ricorso al sacchetto. Poi non è detto che il sacchetto debba essere portato per tutta la vita. Poi ovvio che è peggio questa forma di mistero, che dà il via ad illazioni. Ci sono critiche violentissime e durissime nei confronti dell’apparato burocratico della royal family. Il segretario privato del Re in particolare è stato definito un buono a nulla. ormai è chiaro che hanno perso il controllo della narrativa”.