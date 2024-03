Tra circa dieci giorni dovremmo assistere al ritorno di Kate Middleton sulle scene. L’inviato di Mediaset nel Regno Unito, Federico Gatti, nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha parlato di un piano segreto per il comeback della principessa del Galles. A quanto pare, infatti, Kensington Palace avrebbe in programma di far partecipare Kate alla messa di Pasqua del prossimo 31 marzo.

“Se parlerà dopo Pasqua o se c’è qualcosa di ufficiale? Sicuri ormai non lo siamo di nulla. Diciamo però che secondo molti esperti qui in Inghilterra il piano segreto e ormai non troppo di Kensington Palace per far tornare Kate Middleton in pubblico è la messa di Pasqua. Farla rivedere per la messa del 31 marzo a Sandringham.

Poi volevo fare una precisazione. Visto che avete parlato anche della sosia, Heidi Agan. Stamani la sosia ha parlato del video. Se dobbiamo credere a quello che ha detto? Credo di sì. Questi rumor e le tesi del complotto però arrivano da Twitter e non dalla stampa.

Per quanto riguarda la vendita del video di Kate e William non sarebbero 40.000 Euro i guadagni, ma circa 200.000. Questo perché è stata venduta sia in Europa che in America, si tratta infatti di una doppia esclusiva. Poi per quanto riguarda le teorie del complotto qui in Inghilterra non sono state riprese dai giornali, ma solo dagli utenti sui social network. La stampa invece punta su altro. Abbiamo il Sun che è andato a intervistare altri testimoni oculari che hanno visto Kate e William al Windsor Farm Shop. E poi c’è il Daily Star con un titolo particolare ‘il mondo perde la testa dopo che una donna va a fare la spesa’”.