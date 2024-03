Nuovo confronto tra Nunzio e Rossella. Dopo l’abbandono di Rossella, che decide di lasciare Riccardo sull’altare, è tempo di chiarimento con l’amore della sua vita Nunzio.

Rossella cerca di prendere tempo ma Nunzio è impaziente e deciderà di affrontare la situazione direttamente, cercando di chiarire i suoi sentimenti e le sue incertezze. Il pubblico è in trepida attesa per questo incontro. Tutti vorrebbero vederli finalmente insieme.

Ciò che interesserà le ultime puntate che andranno in onda su Rai 3 sarà la scoperta di Serena. La donna capirà che dietro al malessere e all’uso del cellulare di sua figlia piccola c’è lo zampino della sorella Manuela.

Questa rivelazione avrà conseguenze significative sulle relazioni all'interno della famiglia e porterà a nuovi litigi tra le sorelle Cirillo.

Non mancheranno ovviamente gli sviluppi su Ida, Roberto e Marina. Nel tentativo di rendere più docile la prima, i due coniugi le concederanno un gradito permesso, che le consentirà di vivere la sua passione con Diego.

Roberto e Marina, invece, cercheranno di conciliare i loro desideri con le difficoltà della vita quotidiana. Questo nuovo sviluppo metterà in luce le dinamiche familiari dei Ferri e i rapporti di potere che sono alla base della storia d’amore tra Roberto e Marina. I due vivranno nuovamente un lungo periodo di crisi all'interno della casa, e saranno di nuovo aiutati dai condomini di Palazzo Palladini.

Gli spettatori potranno godere di momenti intensi e sorprendenti, ovviamente non mancheranno colpi di scena e di passione. In fondo la particolarità di questa serie di Rai 3 è sempre stata caratterizzata dalla bravura del cast e dalla trama avvincente che ha reso la soap opera una delle più amate dal pubblico italiano da anni ormai. In fondo lo si sa la bravura della narrazione e la fidelizzazione dell’attore con il pubblico rendono una serie amata e seguita seppur così longeva.