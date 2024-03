Mancano poco più di due settimane al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che quest’anno vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria. Nonostante l’inizio sia fissato per l’8 aprile, però, si conoscono i nomi di pochi naufraghi, e sembra che il cast non sia stato ancora chiuso. Se Joe Bastianich, Selen, Matilde Brandi, Pietro Fanelli, Samuel Peron e Marina Suma partiranno per l’Honduras, c’è un altro personaggio che è stato contattato, ma che alla fine pare abbia rifiutato l’invito. Stiamo parlando di Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti (attuale concorrente del Grande Fratello) che, durante una diretta con 361 Magazine, ha detto di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi.

La madre della gieffina ha ammesso di amare L’Isola, ma ha poi aggiunto che per il momento non può partire perché deve gestire delle cose di cui adesso non può parlare: “Se mi vedrete a L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto, ma non ce la faccio per delle cose, non posso lasciare adesso”.

“Se è vero che nelle mie storie critico mia figlia per accrescere la tenerezza che il pubblico prova nei suoi confronti e farla arrivare in finale? Oddio… Se il mio traguardo è farle fare L’Isola dei Famosi? Quella è una sua scelta. Cosa c’entrano le mie storie? Se andrà? Lo vedremo quando uscirà, sarà una sua decisione. Ripeto, a me l’hanno offerta davvero, ma non ci vado. Devo dire che quel programma è sempre stato la mia passione. Però in questo momento seguo e gestisco tutti loro e non ce la posso fare a partire. Non ce la faccio a stare lontana. Io gestisco i ragazzi, mio papà, mia madre, tutti. Cosa gestisco? Non posso svelare tutto, altrimenti la gente di cosa parla poi? Il mio lavoro? Non ve lo dico adesso, lo svelerò in futuro. Mica posso rivelare i segreti principali”.