L'attesa sta per terminare. Lunedì 8 aprile prende il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del celebrity survivor ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio nelle vesti di opinionisti da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. L’Isola dei famosi sarà visibile anche su Mediaset Infinity.