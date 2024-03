Circa una settimana fa, Stefano De Martino è stato beccato in un locale di Napoli in compagnia di Luciana Montò, e da quel momento sono partiti i pettegolezzi.

A RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha rivelato che tra i due poteva essere in corso un flirt e ieri, nel corso del programma Password, ha spiegato meglio come stanno le cose per poi sganciare una vera e propria bomba.

“Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”.

Se davvero l’ex vippona fosse la nuova fiamma dello showman originario di Torre Annunziata, si tratterebbe di un ritorno di fiamma. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, nel 2017 è stato paparazzato da Chi insieme proprio insieme a Dayane.

Le vecchie voci su Stefano De Martino e Dayane Mello

“Se la scorsa estate gli occhi di tutti erano puntati su Belen Rodriguez e il nuovo amore con Andrea Iannone, al centro del gossip della stagione estiva 2017 sembra esserci il suo ex - si legge in un articolo del 2017 di FanPage.it -. I fan non vedono l’ora di scoprire chi è il nuovo amore del ballerino di Amici, ammesso che davvero ci sia qualcuno nella sua vita.

Nei giorni scorsi era tornata prepotentemente l’ipotesi di un ritorno di fiamma con Emma Marrone, l’ex fidanzata storica che lasciò proprio per Belen. Allo sbarco del ballerino di Amici al Vip Champion di Capri, però, ecco che due nuovi nomi sono entrati nella rosa delle candidate: si tratta delle splendide Dayane Mello e Desirèe Popper, entrambe brasiliane e con il fisico mozzafiato, uscite rispettivamente dall’Isola dei Famosi e da Uomini e Donne (ma la Popper fece anche il Grande Fratello). Negli scatti con Dayane si vedono sguardi dolci e confidenze tra De Martino e la modella, che lasciano intendere possibili sviluppi”.