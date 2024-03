La Pupa e il Secchione torna in tv a distanza di due anni dall’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso. Questa volta, al timone dell’iconico programma targato Mediaset, ci sarà nuovamente Enrico Papi, reduce dall’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi.

Nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione ci saranno Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, che saranno i tre giudici. La prima puntata andrà in onda mercoledì 10 aprile su Italia 1.

Come riporta un articolo di TvBlog dello scorso settembre: “Sono iniziate le registrazioni di questa trasmissione e da quelle parti la parola d’ordine è prudenza per il rischio di una inevitabile deriva trash”. A tal proposito: “Completamente rivisto il look delle pupe e non solo di loro. Si sta lavorando quindi ad un impianto del programma più sobrio rispetto al passato”.