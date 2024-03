Kate Middleton ha rivelato di avere un cancro, ed è questa la motivazione per la quali è sparita per tutti questi mesi dalla scena pubblica. Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso un video, lo ha annunciato al mondo intero, e ovviamente Harry, Meghan e soprattutto Re Carlo hanno avuto una reazione pubblica.

“Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che questo possa accadere nel rispetto della loro privacy e in pace”, hanno dichiarato Harry e Meghan. Re Carlo, invece, ha fatto annunciare che presto rilascerà una comunicazione pubblica. Al momento si è dichiarato “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto” e rimane in “stretto contatto con la sua amata nuora”. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace. “Sia il Re che la Regina continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”.

Harry, Meghan, Re Carlo e Camilla: le parole del portavoce

“La principessa ha voluto condividere queste informazioni quando lei e il principe hanno ritenuto che fosse giusto per loro come famiglia. Le loro Altezze Reali comprendono l’interesse che questo aggiornamento susciterà e sono grati per il sostegno pubblico che hanno ricevuto durante questo periodo. Kensington Palace fornirà informazioni, quando sarà il momento giusto, e la Principessa potrà riprendere il lavoro e i suoi doveri. Nel frattempo, chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata. La Principessa tornerà ai suoi doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata sul recupero completo”.