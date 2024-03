Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avuto un’accesissima lite dopo la festa di compleanno della piccola Vittoria. A riportarlo è il Corriere della Sera in un articolo a firma di Rosanna Scardi. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano, la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, avrebbe addirittura rincorso il figlio chiedendogli di smetterla.

La festa del terzo compleanno della piccola Vittoria si è tenuta sabato 23 marzo in un locale a CityLife. Sui social è trapelata un'atmosfera gioiosa tra Elsa, principessa preferita della bambina e Pocoyo. Ovviamente erano presenti Chiara Ferragni e Fedez, i quali hanno entrambi più volte rimarcato che la loro priorità in questo momento è la serenità dei figli e dunque, saranno sempre presenti per loro, nonostante le divergenze personali. Dopo la festa, tuttavia, sembra che qualcosa sia andato storto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, quando il party era ormai finito, Fedez avrebbe avuto “una pesante lite con la ex moglie”. Poi, si sarebbe allontanato presumibilmente seguito dalla madre Tatiana. Non sono noti i motivi che avrebbero scatenato il presunto diverbio tra i Ferragnez.

Sempre secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, Annamaria Berrinzaghi sarebbe intervenuta per tentare di placare il figlio: “La stessa mamma del cantante, Tatiana, lo avrebbe rincorso, nel tentativo di calmarlo dicendogli: ‘Federico basta‘”. Al momento i diretti interessati non hanno commentato questa ennesima indiscrezione che li riguarda