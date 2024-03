Giulia Salemi è senza dubbio una delle influencer più amate e seguite sui social. Salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip (dove è stata eliminata in semifinale), la sua popolarità è poi aumentata a dismisura nel corso della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante il quale ha conosciuto l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi pubblica il messaggio di un hater

Nelle ultime ore, Giulia ha pubblicato uno dei tantissimi messaggi che le arrivano in direct da parte di un hater, il quale ha utilizzato termini decisamente forti sull’aspetto fisico dell’influencer italo-iraniana: “Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure più bassa e tozza, perché le gambe gonfie, molto più in carne, ti accorciano tanto la figura. Cioè ricordo l’anno scorso al GF il fisico più asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi. Sembravi un’altra rispetto a ora. Poi in generale non capisco cosa ti sia successo. Esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti. Ma poi la loro qualità è pessima. Aridi, spenti e rovinatissimi. Il visto stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse. Il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio. Eri bellissima prima, bah…”.

La replica di Giulia Salemi

La reazione della Salemi non si è fatta attendere: “Sono anni che ricevo questi attacchi e ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa e un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere. Anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con zero post e zero follower, la rete è piena. E come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita. Io oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”.