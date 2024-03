Fedez è stato a lungo fidanzato con Giulia Valentina. Lei aveva anche preso parte al video clip di una canzone del rapper, L’Amore Eternit, ma quando la relazione è finita nessuno ne ha spiegato i motivi.

Quando è stata chiamata alla conduzione del programma Rai Fan-CarAoke, parlando della possibilità di ritrovarsi proprio il suo ex fidanzato tra gli ospiti dello show, ha commentato: “Se avessi incontrato Fedez a Fan-CarAoke sarei stata professionale. Ma, anche solo per lavoro, preferirei incontrarlo il più tardi possibile”. E su su Chiara Ferragni: “Lei mi piace molto, la stimo da sempre”.

La mossa social di Chiara Ferragni

Adesso, l’imprenditrice digitale ha iniziato a seguire Giulia Valentina su Instagram: “Intanto, è una mossa social di Chiara Ferragni a far discutere – si legge su FanPage.it -. L’imprenditrice digitale ha cominciato a seguire Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez. Un gesto social che non è passato inosservato e che sembrerebbe voler suggerire il desiderio di Chiara di riallacciare i rapporti con la collega. Ferragni e Valentina si conoscevano già prima che cominciasse la relazione con Fedez. A dimostrarlo anche una foto scattata anni fa che vedeva Chiara posare insieme a Riccardo Pozzoli (l’ex compagno), Giulia Valentina e Fedez.

A peggiorare la situazione anche un like lasciato da Chiara su Instagram al commento di un utente che sembrava addossare a Federico la responsabilità della separazione. ‘Chiaretta, non spegnere il tuo sorriso anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano’, recitava il commento cui Chiara ha messo like, dimostrandosi così d’accordo”.