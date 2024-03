A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello, Perla Vatiero, Letizia Petris e Greta Rossetti hanno iniziato ad immaginare cosa accadrà durante i primi giorni fuori dalla Casa di Cinecittà. La fotografa ha proposto un aperitivo a Roma: “Uscite da qui andiamo a fare un aperitivo e dopo pensiamo a dove andare a mangiare per cena”. L’ex tentatrice, però, non ha gradito l’idea dell’amica: “Non mi piace questo piano. Secondo me è meglio andare a comprarci un bel vestito nel tardo pomeriggio, tornare in camera e poi prepararci per andare a cena tardi”.

Dopo aver ascoltato la controproposta di Greta, la (quasi) fidanzata di Mirko Brunetti ha sollevato la questione relativa alla fama post reality: “Ma il bello è che non capite. Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme a Roma e andare da Zara”. Greta ha cercato di trovare una soluzione e ha suggerito di indossare occhiali da sole e cappelli: “Tranquilla che al massimo ci copriamo tutte. Prendiamo mascherina, occhiali, cappello e andiamo. Magari non riusciamo in quel negozio, però in un ristorante carino secondo me sì”.

Perla non ha mollato ed ha continuato a sostenere che per loro sarà molto dura andare da Zara: “Guardate, non sono solo io, pure voi. Il secondo giorno che siamo uscite da qui dentro. Io dovrei anche comprarmi dei vestiti perché non mi entra più nulla, ma da Zara c’è un casino ragazzi, c’è tanta gente. Questo è il problema, non saprei come fare”. Greta non si è lasciata scoraggiare ed ha continuato a puntare tutto su cappelli e occhiali per mimetizzarsi tra la folla: “Vabbè dai, ma se mettiamo il cappellino e gli occhiali, se uno vuole anche il cappuccio”.