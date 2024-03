Anita Olivieri, a poco più di una settimana dalla sua eliminazione al Grande Fratello, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Inevitabilmente l’argomento principale è stata la fine della relazione con il suo ex fidanzato Edoardo Sanson e la nuova storia con l’ex coinquilino Alessio Falsone. La conduttrice ha anche preparato una bella “sorpresa” per la 26enne romana: un video del suo ex!

Anita parla della rottura con Edoardo

“Sono stata dieci anni con Edo, era una relazione piena di tira e molla. Sono tornata spesso sui miei passi. Prima di entrare al GF per due anni ero stata sola, poi ci siamo riavvicinati poco prima di partecipare. Io pensavo non ci fosse di meglio. Mi dicevo ‘forse la persona migliore per me è lui’. D’estate siamo stati insieme, poi è arrivato il Grande Fratello e avevo messo tutto in stand by.

Non è andata con lui, ma oggi con me c’è Alessio. Lui è stato travolgente e io ho abbassato le difese. Ero convinta di uscire e che poi avrei deciso che fare con Edo. Non mi sono preoccupata dei pericoli intorno e Ale si è inserito in maniera giocosa. Non riesco a controllarmi con Alessio. Se sono innamorata? Valuto molto l’aspetto mentale, cerco di non parlare di innamoramento, ma per lui sto perdendo la testa. Sono molto presa di lui.

Se Edo mi ha cercata? Lui non si è espresso fuori e l’ho apprezzato. Ho bisogno di parlare con lui ed è giusto sentirsi presto. Non l’ho ancora chiamato, ma lo farò. Lui ancora non mi ha scritto, ma ha sentito la mia famiglia e i miei amici, l’hanno supportato tutti”.

Le parole di Edoardo Sanson

“Quando lei è entrata ero preoccupato - ha dichiarato Edoardo Sanson -. A suo modo lei cercava di essere presente e ero sicuro che ci fosse qualcosa di importante. San Valentino è stato toccante e bello, io mi sono esposto entrando. Lei ha detto parole forti ‘lo vedo come padre dei miei figli, potrei uscire ora con lui’. Io e lei siamo stati insieme per tanti anni.

Mi fidavo di lei, poi quello che è successo non me lo sarei mai aspettato. La perdono, i colpi di fulmine esistono. Le auguro che questa decisione presa in pochi giorni le vada bene. Il tradimento è tradimento, anche se ufficialmente non eravamo fidanzati. La relazione è finita, non si può ricucire, lei fa parte del passato. Poteva uscire e vivere Alessio dopo, anche per rispetto. Non la vedo lucida. Lei vorrebbe incontrarmi, ma io non sono pronto. La persona che ho visto non è quella che conosco. Mi ha fatto troppo male. Le auguro tutto il bene del mondo, ma non vedo perché ci dobbiamo incontrare”.

Le lacrime di Anita Olivieri

Anita è scoppiata a piangere e poi ha risposto al suo ex fidanzato. L’ex gieffina si è detta dispiaciuta, ma ha anche detto di essere stata male quando stava con il suo ex: “Non me l’aspettavo. Lo vedo molto colpito, addolorato. Vedo il dolore nel suo volto, mi dispiace. Io comunque vorrei un confronto con lui, mi pare una cosa matura da fare. Sono uscita da troppo poco per capire se è stato il programma a farmi perdere o ritrovare. Potrei essermi persa o ritrovata, non l’ho ancora capito. Voglio metabolizzare prima di parlarci. Mi dispiace così tanto, non so cosa sia successo, ma è successo e basta. Io non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. Lui sta soffrendo, ma io ho sofferto quando stavo con lui”.