Dopo oltre sei mesi trascorsi tra le mura della Casa del Grande Fratello, l’avventura degli inquilini volge ormai al termine. Questa sera, Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris usciranno dalla porta rossa e riabbracceranno i loro cari.

La scorsa notte, però, Beatrice ha avuto un momento di nostalgia ha mandato un messaggio a tutti gli ex concorrenti di questa edizione del GF. La Luzzi ha ammesso di sentire la mancanza degli ex coinquilini, nonostante la maggior parte di loro si sia comportata male con lei: “Cari ex inquilini, vi sto pensando tantissimo, non so perché ma vi penso più che mai. Mi mancate, sarebbe stato bello vivercela tutti insieme… va beh, comunque in studio ci vedremo tutti. Però vi penso e volevo dirvelo in questo messaggio. Mi mancate davvero, ma tanto ci vediamo presto”.

L'appello dei figli di Beatrice Luzzi

Se Beatrice si è rivolta agli ex coinquilini, i figli dell’attrice, Valentino ed Elia, hanno parlato ai fan della loro mamma, per ringraziarli e chiedergli di non mollare proprio adesso: “Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi di tutto. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno del programma, l’avete protetta e anche incoraggiata. Con i vostri commenti, i vostri aerei e i vostri voti ci avete fatto sentire più al sicuro in questi mesi. Domani sera si decide tutto e noi sappiamo solo una cosa, che se voteremo tutti con il cuore, sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande, forza resistiamo e vinciamo”.