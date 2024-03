Questa sera andrà in onda la finalissima del Grande Fratello. Nell’attesa, gli inquilini rimasti nella Casa si sono resi protagonisti di una marachella che avrebbe potuto costargli la squalifica.

In occasione dell’ultima nottata trascorsa tra le mura del loft di Cinecittà, i concorrenti sono stati rinchiusi in una delle camere da letto per diverse tempo in quanto la produzione stava ultimando gli ultimi allestimenti in vista della finale. Le lunghe ore trascorse in camera, però, hanno indotto Beatrice Luzzi e le altre gieffine ad uscire e andare a sbirciare, ma gli autori le hanno immediatamente riprese: “Dovete tornare in camera da letto, immediatamente! Dato che siete lì fate il cambio batterie”.

Le inquiline hanno allora chiesto di togliere la musica in stanza perché le casse continuavano a “gracchiare” con insistenza. Dopo la marachella, le concorrenti sono tornate in camera e Beatrice, armata di carta e penna, ha fatto una lista delle pizze da ordinare. Poco dopo, l’attrice ha lanciato un appello al Grande Fratello e alle pizzerie della zona, chiedendo se era possibile ricevere nella Casa l’ordine scelto insieme ad alcune bevande.

Sebbene l’abbiano fatto per riderci su, senza mai pensare che li avrebbero presi in parola, il GF ha rispettato alla lettera la richiesta dei concorrenti. Poco dopo ha fatto recapitare delle pizze con tutto ciò che avevano chiesto.