Anita Olivieri è sicura: Beatrice Luzzi non vincerà questa edizione del Grande Fratello. Eliminata ad un passo dalla finale, la 26enne romana non ha mai avuto un buon rapporto con l’attrice. Per mesi, le due concorrenti, si sono fatte la guerra per svariate ragioni senza mai trovare un punto di incontro. E, in vista della finalissima di oggi, lunedì 25 marzo, Anita ne ha approfittato per lanciare l’ennesima stoccata all’acerrima nemica, rivelando di non credere alla possibilità di una sua vittoria.

Anita sicura: "Beatrice non vincerà il GF"

Intervistata proprio per il Grande Fratello e in vista della finalissima, Anita si è detta convinta che non sarà Beatrice ad alzare la coppa del programma: “Non credo vincerà Beatrice perché sarebbe troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria quindi, secondo me, non vincerà lei”. A dirsi invece certo sarà proprio Beatrice a vincere è stato Paolo Masella, altro ex veterano del reality eliminato a pochi giorni dalla finale. Dello stesso avviso Giuseppe Garibaldi, convinto sarà proprio Luzzi a trionfare.

Cosa dicono i pronistici sul vincitore del Grande Fratello

Secondo i pronostici legati alla finale del GF, dovrebbe essere proprio Beatrice a vincere il programma. Le quote Snai, Sisal e GoldBet danno la Luzzi vincitrice, seguita a distanza da Perla Vatiero (la distanza tra le quote vede la vittoria della prima quotata a 1.35/1.40 e quella della seconda a 3.50/4). Beatrice risulta essere in prima posizione anche nei sondaggi organizzati dai siti Reality House e Tag24 e da quelli indipendenti circolati su X (ex Twitter). Per Reality House, ad esempio, la Luzzi risulta essere prima con il 66% delle preferenze, seguita al secondo posto da Perla con solo il 13% delle preferenze. Nel sondaggio di Tag24, Beatrice ha ottenuto addirittura il 64% delle preferenze, seguita dalla Vatiero ferma al 16%. Percentuali leggermente differenti arrivano dal profilo X SondaggiGF che premia Beatrice con il 58% delle preferenze e Perla con il 33% su un totale di circa 4000 voti.