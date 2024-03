Fedez ha perso Muschio Selvaggio. Lo scorso 27 febbraio, Luis Sal, tramite una nota ha fatto sapere che il noto podcast sarebbe passato nelle sue mani per volere del tribunale.

“Il Tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal. La giudice ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore). Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”.

Un racconto non piaciuto al rapper, che ci aveva tenuto a precisare: “Su Muschio Selvaggio: il Tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l. e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda. Detto ciò grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di creare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito”.

Alla fine, però, i fatti e il tempo hanno dato ragione a Luis Sal. A distanza di circa un mese da queste parole, Fedez ha annunciato l’addio a Muschio Selvaggio: “Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog***ni”.