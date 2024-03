E’ durato sei mesi il trono di Ida Platano. Dopo aver lasciato alle spalle le storie d’amore con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, è finalmente giunto il momento per la tronista di godersi il nuovo amore.

Sul web negli ultimi giorni gira voce che Ida abbia fatto la sua scelta. Sembra infatti che l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della Platano sia Mario.

A confermare questa voce un ex corteggiatore di Ida. Daniele Capuana, intervenuto nella trasmissione Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni.

In primis Daniele descrive Ida come “una donna bellissima, sia esteriormente che interiormente, sensibile e profonda. Capace di celare i suoi veri sentimenti dietro una facciata di riservatezza”. Tuttavia, secondo lui, “questa riservatezza potrebbe essere fraintesa dal pubblico, che potrebbe non percepire appieno la sua autenticità”.

Alla domanda quanto possa influire sulla tronista la presenza delle sue vecchie storie con Guarnieri e Vicinanza, Daniele risponde: “L’ombra del loro passato insieme continua a farsi sentire. Sono state storie significative per la Platano e questo potrebbe riflettere non poco sulla sua scelta che sicuramente ricadrà su Mario, l’unico a cui Ida è davvero interessata. Non ne è innamorata – incalza Daniele – ma è molto attratta dal suo essere un po' tenebroso e instabile”.

Ida Platano sceglierà Mario?

E’ evidente a tutti che tra Mario e Ida ci siano delle grandi differenze di pensiero e di comportamenti, ma queste disparità, nei loro stili di vita e nelle loro personalità li rendono fatti l’uno per l’latro.

Non sembra amareggiato Daniele per essere stato eliminato. La sua stima per Ida è palesata in questa intervista tanto che le augura il meglio.

Intanto sul web gira voce che la scelta sia avvenuta per davvero e che al nome “Mario” il pubblico in studio sia impazzito. Disappunto e polemiche sono arrivate post scelta dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato Ida di scegliersi sempre l’uomo sbagliato.

Vedremo nelle prossime puntate se queste voci saranno confermate o smentite.