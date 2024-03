Clamoroso colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 25 marzo. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano voleva abbandonare il trono.

“Nella registrazione di oggi Ida voleva lasciare il trono! Non ha fatto esterne ed era super arrabbiata in studio perché aspettava che i corteggiatori chiedessero di farle. Dice che non si sente corteggiata, ma alla fine ha ballato ed è rimasta”.

E ancora: “Mario e Pierpaolo non hanno avuto reazioni davanti all’intenzione di Ida di volersene andare, poi Pierpaolo si è alzato per chiederle di ballare e hanno ballato. La puntata è andata avanti e poi Ida ha ballato anche con Mario.

Daniele ha portato in esterna Marica ed è andata bene. Valery ha espresso il desiderio di non voler perdere tempo, perciò se n’è andata autoeliminandosi.

Marcello è uscito con Tiziana ma non è scattato nulla tra loro, perciò hanno chiuso la conoscenza. Ernesto è uscito con Marianna e al momento continuano la loro conoscenza”.