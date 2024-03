Durante la finale del Grande Fratello, dove è stata decretata la vittoria di Perla Vatiero, Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa alla concorrente campana, facendole ascoltare un messaggio di Mirko Brunetti: “Ci è bastato poco per capire quanto è forte il nostro amore ed è difficile spiegare quello che siamo. Siamo fiori cresciuti sotto a un temporale, come dice la nostra canzone. Ogni volta ci siamo tenuti per mano e ce l'abbiamo fatta”.

In seguito, Mirko è entrato nella Casa per incontrare Perla: “Sono orgogliosissimo di te. Tanti si sono rivisti nella nostra storia, ma soprattutto tante ragazze si sono riviste in te. Questo mi rende orgoglio di te”. Basta poco e tra i due scatta finalmente il bacio che non c'è stato prima d'ora. Poi: “Abbiamo bisogno di un po' di normalità”, dice Mirko ad Alfonso. Perla si fa promettere: “Ma noi ci vediamo dopo, vero?”.

Prima che arrivasse Mirko, Perla Vatiero ha ripercorso la sua esperienza nella Casa parlando ovviamente anche del fidanzato: “Non me l'aspettavo. Ho perdonato, e per il mio carattere non pensavo che l'avrei fatta. A oggi, voglio essere sincera e dire le cose come stanno veramente. Nel momento in cui io entro, io e lui siamo due persone molto complici e penso che si è visto, io ho accantonato tutta la rabbia che mi portavo dietro. Noi abbiamo ballato un lento la prima volta, lui ha pianto quasi e lì ci siamo resi conto dell'amore che proviamo l'uno per l'altro. Volevamo viverci questo nostro riavvicinamento fuori, avendo paura che stando qui dentro non fosse qualcosa di costruttivo. Devo dire che prima della puntata, lui mi ha detto che va sempre in tilt con me. Quando quella notte abbiamo dormito insieme, un po' di cose ce le siamo dette. È stato un crescendo. Sapevamo che c'era ancora qualcosa”.

La domanda che i numerosissimi fan della coppia si sono fatti e se Mirko e Perla abbiano passato la notte insieme. La risposta sembra essere di sì, visto che i due ex gieffini sono stati immortalati in un video mentre percorrevano mano nella mano il corridoio dell’albergo in cui pernottavano mentre raggiungevano la loro camera.