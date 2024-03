Alessio Pollacci, il regista del Grande Fratello (anche se ci ha tenuto a precisare che in regia non è il solo), si è sfogato su X (ex Twitter) al termine della finale che ha incoronato vincitrice Perla Vatiero.

“È finita l’edizione più lunga del Grande Fratello e leggo una miriade di opinioni al riguardo - ha esordito Pollacci citando subito qualche commento -. ‘Avrebbe dovuto’; ‘Dovevate fare’; ‘Questo dimostra che…’, e tutta una serie di ragionamenti dati per certi e inequivocabili. Succede per tutto figurati se non succede per il GF, ma onestamente anche basta fare lezioni di tv o di vita agli altri, basta guardare dall’alto al basso il lavoro di non sapete quante persone, basta insultare chi lavora ad un programma televisivo come questo. Solo perché qualcuno vi legge non siete in possesso della verità”.

Le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

“Si è chiusa ieri un’altra edizione top di Grande Fratello, che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi. Un plauso anche alle squadre di Endemol Shine Italy e Mediaset. A tutti, in particolare ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici, a Rebecca Staffelli, alla squadra autorale capeggiata da Andrea Palazzo e al regista Alessio Pollacci, il ringraziamento di Canale 5 per la professionalità e la passione dedicati alla realizzazione di uno show di altissimo livello”.