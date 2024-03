Beatrice Luzzi torna sui social dopo la finale del Grande Fratello. L’attrice si è classificata seconda alle spalle di Perla Vatiero: un risultato a sorpresa, visto che era data per favorita non solo da gran parte del pubblico, ma anche dai bookmakers. Beatrice ha pubblicato un breve video mentre si trovava in treno in viaggio verso Milano per la registrazione di Verissimo.

“Ciao ragazzi, sono in treno sto andando a Milano a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per supportarmi e sopportarmi, ricambierò al più presto. Ci vediamo, ciao”.

La reazione a caldo di Beatrice Luzzi

Per quanto un minimo di delusione sia assolutamente comprensibile, l’attrice pare abbia preso molto bene il suo secondo posto. A rivelarlo è stata una persona presenta in studio: “Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”.