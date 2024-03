Dopo la finalissima del Grande Fratello andata in onda ieri sera, che ha decretato la vittoria di Perla Vatiero, quest’ultima si è concessa ai microfoni dei canali social del reality show e ha raccontato le sue emozioni a caldo.

“Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui e questo l’ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo. Dal momento in cui sono entrata forse non mi aspettavo nemmeno di arrivare in finale, sono sincera. Poi magari durante il percorso qualcosa ho intuito, che magari potessi avere la forza di arrivare in finale. Ma non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie”. Perla ha potuto finalmente riabbracciare Mirko Brunetti, e ha concluso dicendo: “E soprattutto ho ritrovato lui, l’amore”.

Beatrice Luzzi, seconda classificata, ne ha approfittato per ringraziare i suoi sostenitori e per lanciare una frecciatina a Perla: “Allora ragazzi, ha vinto l’amore e speriamo che duri oltre la finale (ride, ndr). Per quanto mi riguarda vi voglio bene e siete stati grandiosi, mi avete dato tantissimo. Ci vediamo prestissimo, love!”.