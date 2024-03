Nel corso di questi lunghi mesi, Alfonso Signorini non ha mai nascosto il suo affetto e la sua stima nei confronti di Beatrice Luzzi. Il conduttore, come la maggior parte del pubblico, credeva che sarebbe stata l’attrice a trionfare e invece, contro ogni pronostico, a vincere questa edizione del Grande Fratello è stata Perla Vatiero (anche lei protagonista assoluta).

Pochi istanti dopo la proclamazione del vincitore, Signorini si è avvicinato a Beatrice, l’ha stretta a sé e le ha parlato all’orecchio proprio mentre dietro di lui c’era una telecamera che lo stava seguendo. Alfonso, quando si è accordo di essere ripreso, ha esclamato: “Oddio, scusatemi tutti. Eravamo in onda!”. Tanto è bastato per far insospettire alcuni utenti fautori di una presunta teoria del complotto.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, su TikTok e X (ex Twitter), in queste ore circola un video della scena sottotitolato in cui Signorini abbraccia Beatrice. L’utente che ha registrato la clip ha dichiarato: “Sentite cosa dice lui a Bea, no ragazzi scioccante. Le dice ‘Sei grandissima. Io c’ho provato/ ci abbiamo provato’. Ma come c’ha provato? Poi si è accorto che lo stavano registrando e si è fermato. È stato beccato!”.

In realtà Alfonso non ha mai detto “c’ho provato”, ma: “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna”. Dopo questi complimenti, Beatrice ha risposto: “Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro”.