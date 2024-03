Al termine della finale del Grande Fratello, Josh Rossetti è stato protagonista di una scena surreale. Il fratello di Greta ha tirato calci e pugni a porte, muri e un’auto nella quale pare ci fosse Massimiliano Varrese. A svelare il motivo della sfuriata, come riportato da Biccy.it, è stato Stefano Miele.

Alcune persone presenti alla sfuriato del fratello dell’ex tentatrice hanno raccontato che è dovuta intervenire la sicurezza, e che il ragazzo pare fosse infuriato con Massimiliano Varrese: “Non riuscivano a fermarlo. Era incavolato per qualcosa che aveva detto o fatto Massimiliano e infatti voleva che uscisse dalla macchina”.

A fare luce sull’accaduto ci ha pensato Stefano Miele. Rientrato in hotel, l’ex gieffino ha incontrato Monia La Ferrera (attuale fidanzata di Josh ed ex compagna di Massimiliano Varrese) e le ha chiesto cosa fosse accaduto: “Qui con me ho Monia che non ce la fa proprio più, è piena. Ma che cosa hanno fatto?”. Monia ha risposto: “Massimiliano ha cominciato ad applaudire. Cosa applaudiva? Me”.

Subito dopo, l’ex gieffino, in diretta su Instagram ha aggiornato i follower che stavano seguendo la live ed ha spiegato quello che è successo. Sembra che Massimiliano abbia scoperto che Monia dopo essere uscita dal Grande Fratello si stia frequentando con Josh Rossetti e che per questo abbia fatto un applauso a La Ferrera: “Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza”.