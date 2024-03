Tranne qualche rara eccezione, quasi tutti gli ex concorrenti facevano il affinché Perla Vatiero vincesse il Grande Fratello. Tra questi, ovviamente, c’erano Ciro Petrone e Marco Maddaloni, i quali non hanno mai nascosto le loro preferenze e, in diverse occasioni, hanno lanciato appelli per portare al trionfo la fidanzata di Mirko Brunetti.

Nello specifico, l’ex judoka è finito al centro di una polemica per via di una frase utilizzata su Instagram: “Volevo spiegare una cosa. Mi chiedono come mai ho detto quelle cose contro Bea. Ma non era contro nessuno. Una ragazza scherzando ha detto che ‘Maddaloni ci carica e ci invita alla guerra, prepariamoci’. Poi mi è arrivata una clip de La Casa di Carta con la mia faccia su quella del Professore e quella di Mirko su un altro personaggio e lì c’era scritto ‘preparatevi alla battaglia’. Io ho solo ricondiviso tutto. Sono dispiaciuto se ho offeso qualcuno, ma non ero contro nessuno. Il mio ‘preparatevi alla guerra’ non era contro un concorrente”.

Subito dopo la finale, Ciro e Marco hanno fatto una diretta Instagram. Lo sportivo ha così esordito: “Ma la nave, questa nave adesso dove sta?”. Petrone ha proseguito: “La nave è arrivata al porto, colpita e affondata. Ragazzi grazie a tutti, veramente vi ringraziamo. A voi tutti vogliamo dire, grazie, grazie, grazie. Abbiamo vinto tutti stasera, non solo Perla, abbiamo vinto! No, bellissimo, che grande emozione”.

Sui social, i sostenitori di Beatrice non hanno affatto gradito le esternazioni due due ex gieffini, ritenendole eccessive. Voi da che parte state?