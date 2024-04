Durante la trasmissione da lei condotta su Radio 105, Diletta Leotta ha raccontato un episodio imbarazzante vissuto durante un suo viaggio a Berlino insieme all’attuale compagno e futuro marito Loris Karius. Il volto di punta di Dazn ha svelato di aver ricevuto un inaspettato “no” da parte di un bodyguard all’ingresso di un noto locale della capitale tedesca, il Berghain.

Il Berghain è famoso per la rigorosissima selezione degli ospiti, e la Leotta è stata di fatto “rimbalzata” dai cosiddetti “Door’s man”, che le hanno negato l’accesso con un gesto inequivocabile. Diletta ha ammesso che non aveva mai subito un rifiuto così netto ed umiliante.

“Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante. Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzata in maniera così brutta”.