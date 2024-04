Simona Tagli, finalista della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha parlato di Beatrice Luzzi e del rapporto che ha instaurato con l’attrice romana. La soubrette milanese, durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, ha ricevuto il sostegno dei fan della seconda classificata, e su Instagram ci ha tenuto a ringraziare tutti ribadendo il grande affetto che la lega all’ex coinquilina.

“Noi quando siamo uscite dalla casa ci siamo trincerate nelle nostre case, anche perché era Pasqua e non c’è stato ancora modo di sentirci, ma prima o poi questo accadrà. Anzi appena uscita dal Grande Fratello, ‘Beatrice questo è il mio numero di telefono’, chiamami quando vuoi e sto aspettando che mi chiami la Beatrice, anche perché dobbiamo andare in Sardegna e quindi dobbiamo organizzare questo viaggetto. Abbiamo coniato un hastag: #letagliuzzi, un hastag più bello di così, dopo i tagli della Tagli non poteva esserci”

L'ex gieffina ha poi proseguito parlando dell'importanza della solidarietà femminile: “La lealtà che dovrebbe nascere tra donne sempre, perché noi donne dobbiamo sostenerci alla grande e questo è stato il connubio che si è creato tra di noi all’interno della casa. Una cosa molto strana perché non ho tantissime amiche nella vita. Non so ancora se la Luzzi sarà mia amica, ma mi sono follemente innamorata di lei, perché è una donna da sostenere e io avrei dato la vittoria alla Beatrice che però purtroppo così non è stato, prendiamo atto di tutto quanto, ma doveva vincere lei”.