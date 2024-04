Archiviata l’avventura nella Casa del Grande Fratello, gli ex inquilini sono tornati alla loro quotidianità, e molti di loro, in questi giorni post reality, stanno rispondendo alle curiosità dei propri follower. Due giorni fa, Federico Massaro, tra le altre cose, ha rivelato di aver perso i contatti con Greta Rossetti.

“Se la sento? L’ho sentita, ma in realtà non ci calcoliamo più di tanto. Non so perché, a dire il vero non mi ha risposto l’ultima volta e io non le ho più scritto. Ci sono persone che devo ancora capire fuori dal Grande Fratello. Non ho ben chiara la situazione. È vero che io sono stato me stesso, spero che lo siano stati tutti, ma non ne sono così sicuro. Però devo ancora capire due o tre cose su alcune persone”.

Ieri pomeriggio, Federico ha aggiornato nuovamente i suoi follower e, con una mezza frecciatina, ha rivelato che Greta ha risposto al messaggio: “Se penso che facendo una storia contro Greta lei mi risponda? In realtà mi ha risposto oggi. Questo dopo che ho fatto la storia ovviamente. Poi preciso che io non ho interesse a fare dinamiche o gossip, ho semplicemente detto onestamente la verità, cioè che io devo ancora capire certe cose”.

Massaro ha poi precisato che non è obbligatorio restare in contatto con gli altri ex gieffini: “Se penso che dopo il GF si debba andare d’accordo con tutti e restare in contatto? No, non penso che per forza si debba andare d’accordo con tutti dopo il Grande Fratello. Però se andavi d’accordo dentro e poi sparisci sei un pezzo di m*rda”.