A distanza di una settimana dalla loro eliminazione da Amici 23, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. I due ballerino sono entrati in studio sorridenti, ed è parso immediatamente chiaro che il loro litigio era ormai acqua passata.

Il primo a prendere la parola è stato Giovanni: “Ci siamo chiariti e inizio col dire questo. Io ero abituato a fare danza sportiva e in gara ho sempre avuto molta competizione. Nel mio ambiente noi non ci guardiamo nemmeno in faccia. Quando ho detto quelle cose non ero lucido e non avevo affatto cattiveria. Non ho pensato alle conseguenze. Una frase può rovinare un rapporto come il nostro? Non sapevo nemmeno io quello che dicevo, ero preso dal momento e non avevo nulla contro di lui. Tranquillo che ti voglio più bene di prima”.

Nicholas ha raccontato come mai ha deciso di perdonare Giovanni, e cosa l’ha spinto a soprassedere sulle parole che l’avevano ferito quando erano ancora entrambi nella scuola: “Noi abbiamo avuto molti momenti difficili e lui c’è sempre stato. Era sempre pronto a darmi una mano e io per lui. Quando è successa quella cosa io non riuscivo a mandarla giù. Io poi dovevo restare concentrato sulla gara. Una volta eliminato mi hanno chiesto se volevo salutare qualcuno e mi sono detto ‘non posso non salutare lui che è stato il mio compagno in tutto’. Dobbiamo ancora vederci per il caffè che mi deve pagare. Adesso le cose sono come prima se non meglio. Abbiamo avuto davvero un rapporto bellissimo e abbiamo condiviso tutto. E poi una volta uscito da Amici ho deciso di perdonare quelle frasi. Mi sono detto ‘le cose che ha detto non le pensava’. Così ho pensato che non potevo proprio perdere un amico così. In generale un’avventura così non penso che mi ricapiterà nella vita e devo dire grazie a Maria”.