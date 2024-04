Non è di certo una novità che tra Harry e William e la Regina Camilla in passato ci siano state tensioni, come svelato anche nel libro Spare. Negli scorsi mesi sono iniziate a circolare delle voci anche su alcune presunte discussioni tra la sovrana e Kate Middleton nelle quali sarebbe intervenuto anche William, prendendo ovviamente le parti della moglie. In realtà, un esperto della royal family ha rivelato che si tratterebbe solo di rumor, e che la realtà sarebbe un’altra.

Le rivelazioni di Tom Quinn

Tom Quinn ha raccontato al The Mirror che i rapporti tra Camilla e William sarebbero migliorati, circostanza che avrebbe indispettito Harry che, a quanto pare, starebbe vivendo l’avvicinamento tra il fratello e la matrigna come una sorta di tradimento.

“I fratelli in passato hanno avuto molti scontri, ma su cosa erano allineati: l’opinione sulla loro matrigna. Harry ha anche avuto una grossa lite con lei in passato. Inoltre nel suo libro Spare ha dichiarato che lui e il principe William avevano chiesto apertamente a re Carlo di non sposarla.

Adesso però la matrigna potrebbe portare nuovi scontri tra i fratelli. Sì, perché William ultimamente va piuttosto d’accordo ora con la moglie del padre: Harry lo vede come un tradimento. Harry è rimasto scioccato quando William ha rivelato che la matrigna non era il mostro che pensavano, in realtà adesso la trova una donna piuttosto simpatica.

Lei è eccezionalmente brava ad ascoltare e William è rimasto molto colpito dai suoi atteggiamenti di questi mesi. Harry, d’altro canto, vede questo come un ulteriore esempio di come William sia sempre più distante da lui. Perché per Harry le cose non sono mai cambiate davvero da quando sua madre è morta, la sua opinione sulla matrigna è sempre rimasta la stessa. Nonostante presto potrebbero rivedersi, i fratelli sono molto distanti, non solo geograficamente, ma anche emotivamente”.