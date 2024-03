Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono l’unica coppia superstite della passata stagione di Uomini e Donne. Usciti dal dating show di Maria De Filippi ad aprile 2024, hanno proseguito la loro relazione a distanza, dividendosi tra Roma e Caserta.

L’ultimi post di coppia risale ad alcune settimane fa, probabilmente un regalo post laurea, traguardo raggiunto dall’ex tronista. Scatti affettuosi che tutto lasciavano ipotizzare tranne che potesse esserci in atto in crisi tra i due. Da allora, Lavinia e Alessio non sono più apparsi insieme sui social, circostanza che ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia, che al riguardo hanno chiesto delucidazioni a Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha lasciato intendere che tra i due le cose non vadano così bene. Non si conoscono i motivi della presunta crisi, ma di certo non è la prima volta che la coppia viene data per “scoppiata”.

Come stanno realmente le cose? Al momento non è dato sapere, anche perché nessuno dei due si è esposto al riguardo. Non ci resta che attendere ulteriori ed eventuali segnali per scoprire se le voci di crisi sono reali o se si tratta di una bufala.