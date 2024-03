Arrivano nuovi indizi sul perdurare della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Il clima tra il rapper e le sue (ex?) cognate, Francesca e Valentina, sembrerebbe essere, infatti, tutt’altro che disteso. Poche ore fa, le sorelle di Chiara hanno smesso di seguire Fedez su Instagram e lui ha fatto lo stesso.

Il giudice di X Factor, oltre ad aver unfollowato le sorelle di Chiara, ha anche cambiato immagine del profilo, togliendo la foto di famiglia e mettendone una in cui è da solo. Infine, ha condiviso una vecchia canzone dal titolo L’hai voluto tu, in particolare questa parte del testo: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso”.

Fedez ha affittato un attico in zona Navigli

“Ormai da qualche settimana Fedez non vive più con la moglie e i figli e i due farebbero una vita da separati – si legge FanPage.it -. Stando alle ultime indiscrezioni, il rapper avrebbe cercato una ‘nuova casa da single‘, un attico in zona Navigli, lontano da CityLife, dove invece viveva con la famiglia. La durata dell‘affitto sarebbe di tre mesi: pensa, forse, che la crisi sia reversibile? Non è dato saperlo con certezza, quel che invece è certo è che i Ferragnez non sono più la stessa coppia a cui il pubblico era abituato. ‘Non so come andrà’, aveva ammesso l’influencer in una lunga intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa”.