E’ diventata virale sui social la foto di Annalisa con Katy Perry all’evento Billboard Woman in Music 2024, che si è tenuto due sere fa allo YouTube Theather di Los Angeles.

L’artista italiana era lì per ritirare il premio Global Force Award come riconoscimento dei suoi successi musicali nel nostro Paese e, dopo averlo ritirato, è scesa dal palco e ha incontrato Katy Perry. Le due cantanti hanno parlato, come raccontato da Annalisa al Corriere della Sera: “Sono una sua fan sfegatata e ho voluto farle i complimenti. Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese”.

Annalisa, il discorso al Billboard Woman in Music

“È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un artista. Vi racconterò in poche parole chi sono attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a usare la luce per parlare di ombre e delusioni, senza paura e senza vergogna. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Possiamo dire che è una canzone di lotta contro ogni discriminazione. Questa canzone ha riportato, dopo anni, una donna al primo posto nella classifica dei singoli in Italia. La terza, Sinceramente, è una lettera d’amore, ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo: rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi. Sono tua solo se sono libera”.