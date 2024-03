Ieri, allo YouTube Thater di Los Angeles, è andato in scena il Billboard Women in Music 2024, che ha visto tra le artiste premiate anche Annalisa. La cantante italiana, che è stata premiata con il Global Force Award in riconoscimento dei suoi successi musicali in Italia, si è fatta immortalare al fianco di Katy Perry.

“È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un artista”, ha detto Annalisa ritirando il premio. “Vi racconterò in poche parole chi sono attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a usare la luce per parlare di ombre e delusioni, senza paura e senza vergogna. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Possiamo dire che è una canzone di lotta contro ogni discriminazione. Questa canzone ha riportato, dopo anni, una donna al primo posto nella classifica dei singoli in Italia. La terza, Sinceramente, è una lettera d’amore, ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo: rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi. Sono tua solo se sono libera.

Penso che questa sia la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici e con un ritmo che ti fa ballare l’anima. Avere la possibilità di essere qui a nome del mio paese e condividere questi messaggi è per me la vittoria più luminosa. Grazie alla mia gente e alla mia squadra”.

L’evento Billboard Women in Music è stato condotto da Tracee Ellis Ross e fra le tante artiste che si sono esibite (dopo aver ritirato un premio) troviamo: Karol G (Woman of the Year), Charli XCX (Powerhouse), Maren Morris (Visionary), NewJeans (Group of the Year), Tems (Breakthrough); Victoria Monét (Rising Star), Young Miko (Impact) e la brasiliana Luísa Sonza (altra atista Global Force).