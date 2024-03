La Rai non sembra essere intenzionata a lasciare andare Amadeus, e proprio per questa ragione il conduttore e i vertici di viale Mazzini si sono incontrati per formalizzare il rinnovo del contratto. Stando a quanto riportato da TvBlog, nel corso di questo summit, ad Amadeus sarebbe stato chiesto di continuare con il Festival di Sanremo, nonostante il suo rifiuto categorico delle scorse settimane.

A commentare questi rumor è stato lo stesso presentatore nel corso della puntata odierna di Viva Rai2! Fiorello ha raggiunto telefonicamente l’amico e gli ha chiesto delucidazioni in merito al retroscena svelato dalla nota testata, e Amadeus, pur confermando di aver avuto un incontro con in Rai, ha smentito di aver ricevuto la proposta di condurre per la sesta volta il Festival. Al contempo, però, il conduttore ha svelato una grande novità che riguarda lo stesso Fiorello, ovvero la possibilità di fare una prima serata insieme in autunno: “Sì, c’è stato l’incontro con la Rai, ma non me l’hanno chiesto perché mi hanno detto sappiamo che non vuoi farlo. In realtà mi hanno chiesto in autunno una prima serata io e te, gli Amarello”.