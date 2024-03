Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 6 marzo, ci sarebbe dovuta essere la scelta di Brando Ephrikian, ma anche questa volta nulla di fatto! Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, né Beatriz D'Orsi né Raffaella Scuotto si sono presentate in studio.

"Clamoroso! Sia Beatriz che Raffaella non si sono presentate oggi in studio. Verranno chiamate e se ci saranno, domani Brando farà la sua scelta".

Nel frattempo, oggi è stato annunciato il nuovo tronista. Si tratta di Luca, ha 33 anni ed è napoletano: "Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York dove ho passato gli ultimi se anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori e ho rischiato di prendere strade sbagliate, ma poi ho deciso di lasciare Napoli.

La mia è una famiglia molto umile, i miei genitori hanno sempre fatto molti sacrifici e non mi hanno fatto mai mancare niente. Devo tutto a loro. Sono partito con pochi soldi in tasca ma con voglia di fare. Amo la mia città, Napoli è Napoli. All’apparenza sono una persona dura e inca**ata, però sono dolce, profondo e sensibile. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Sbatto in faccia la realtà. Sono single da tanto tempo, ma adesso sono pronto ad innamorarmi”.