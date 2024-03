Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Al termine della puntata andata in onda questo pomeriggio, è stato presentato il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Lui si chiama Daniele, ha 33 anni ed è napoletano.

“Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York dove ho passato gli ultimi se anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori e ho rischiato di prendere strade sbagliate, ma poi ho deciso di lasciare Napoli.

La mia è una famiglia molto umile, i miei genitori hanno sempre fatto molti sacrifici e non mi hanno fatto mai mancare niente. Devo tutto a loro. Sono partito con pochi soldi in tasca ma con voglia di fare. Amo la mia città, Napoli è Napoli. All’apparenza sono una persona dura e inca**ata, però sono dolce, profondo e sensibile. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Sbatto in faccia la realtà. Sono single da tanto tempo, ma adesso sono pronto ad innamorarmi”.

Clicca QUI per il video di presentazione