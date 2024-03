Elisa Visari sembra già aver voltato pagina dopo la fine della relazione con Andrea Damante. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l'attrice sarebbe stata avvistata in compagnia di Simone Susinna: “Sabato sera al The Club c’era Simone Susinna che si baciava ripetutamente con Elisa Visari. Una ragazza ci ha detto che non si potevano fare foto, ma li hanno visti tutti”.

Dunque, archiviata la storia d’amore con Damante, sembra che Elisa si stia frequentando con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi il quale, ha avuto una storia con la cantante brasiliana Anitta poi ufficialmente terminata.

Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati in merito a questo presunto flirt. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai follower: nei giorni scorsi, infatti, il modello ha pubblicato una serie di immagini su TikTok nelle quali indossa una felpa grigia bucherellata. Proprio ieri, la stessa felpe era addosso ad Elisa. Quindi, le voci circa un presunto flirt tra l’ex di Andrea Damante e Simone sarebbero assolutamente fondate.