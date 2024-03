Stefano Miele è stato ospite di Sophie Codegoni nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello, oltre a dire la sua in merito ad un presunto ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ha rivelato cosa gli ha detto Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi.

“Io non credo che Beatrice e Giuseppe abbiano un futuro fuori dalla Casa. Credo che loro si siano avvicinati anche perché si soffre molto la solitudine all’interno della Casa, e soprattutto perché Beatrice mi ha sempre detto: ‘Tra tutti, Giuseppe, anche se ha meno strumenti, è il più talentuoso nelle cose. E’ quello che ci mette più cuore, quello che potrebbe imparare e fare cose con più talento’”.

Poi, Stefano ha commentato quanto accaduto tra Beatrice e Anita Olivieri durante l’ultima puntata: “Sono tutti sassolini che Bea si sta togliendo dalle scarpe, non ha mai avuto un pensiero diverso da quello esposto ieri rispetto ad Anita e Massimiliano. Lei ne avrebbe da dire da qui fino al prossimo Grande Fratello, a me non sconvolge. Quando mi vedeva parlare con Anita mi diceva: ‘Vabbè, ti perdono perché è amica tua’. Lei lo sapeva che condividevamo mille amicizie io e Anita. Non era contenta, ma Anita lo capiva, loro mi proteggevano dal loro trascorso, questa è la verità.

Poi c’è stato un mago che è venuto a farci le carte durante il Natale e lì il mago ha svolto un gioco e ha connesso la mente Beatrice e Anita. Da quel giorno Bea mi disse: ‘Io mi sento connessa con Anita, non so che cosa mi sia successo ma sono connessa anche se non durerà a lungo. E quindi è stato in questo periodo di tregua che io ho avuto l’opportunità di conoscere meglio Anita. Tutto è basato sul passato purtroppo lì dentro, le cose brutte non le dimenticano mai e se le porteranno dietro fino a quando non finirà il Grande Fratello. Io non posso che dare ragione a Beatrice. Se lei ha delle buone ragioni per avanzare queste accuse, io le condivido. Anche se mi dispiace molto per Anita, però io dico sempre che uno le cose se le va a cercare”.