Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 4 marzo, è andato in scena l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, due dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Dopo la riappacificazione avvenuta due settimane fa, per la coppia sono ricominciati i problemi. La gieffina, infatti, è molto vicina ad Alessio Falsone, nei confronti del quale il ristoratore rietino aveva già palesato una certa gelosia. A colpirlo particolarmente un discorso di Perla nel quale, parlando in codice, ha cercato di scoprire se il coinquilino fosse interessato a lei, paragonando sé stessa ad una vecchia scarpa e Anita Olivieri ad una nuova.

Dopo 24 ore di silenzio, ieri sera Mirko è tornato sui social e, tramite una storia su Instagram, ha voluto chiarire la situazione con Perla: “Eccomi. Allora, faccio questa storia perché ci tengo non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla soprattutto. Lei sta facendo il suo percorso anche se i risvolti on sono quelli che io mi aspettavo dopo il nostro incontro, io rimango in silenzio su questa situazione. Le ultime due settimane sono state emotivamente molto pesanti e continuano ad esserlo. A prescindere dal Grande Fratello e dalle situazioni, la mia vita va avanti e cercherò anche di essere più presente per voi, però tenevo a precisare, e ci tengo molto, di evitare di fare questi commenti contro Perla”.